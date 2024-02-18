الإعدام شنقًا لعامل قتل نجلته وأصاب طليقته بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، حكمًا بالإعدام شنقًا لعامل، أُدين بقتل نجلته والشروع في قتل طليقته لخلافات سابقة بينهم.

تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام المنقضي 2023، عندما أحالت النيابة العامة المتهم «عبد الهادي. ر. ع» 34 عامًا، عامل بمصنع أخشاب، مقيم بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، إلى المحاكمة الجنائية، في واقعة اتهامه بقتل ابنته الطفلة «كريمة »، والشروع في قتل طليقته «دعاء. ح » 38 عاما، ربة منزل، والمقيمة بإحدى قرى مركز فاقوس، وذلك بسبب خلافات بينهما.

وتبين من تحريات المباحث الجنائية، وأقوال المجني عليها، بأنها حال توجهها إلى أحد أقاربها رفقة ابنتها بقرية مجاورة بدائرة مركز فاقوس، لإنهاء نزاع بينها وبين طليقها، وهناك فوجئت بالمتهم وقد انهال عليها وطفلتها طعنًا بسلاح أبيض، ما أدى لإصابتها ومقتل نجلتها.

وتوصلت التحريات إلى وجود خلافات زوجية بين المتهم ومطلقته، حيث حضر من مدينة السادس من أكتوبر معدًا سلاحًا أبيض، عازمًا عاى قتل المجني عليهما الأولي «نجلته» والثانية «طليقته»، وحال وصوله لمكان الواقعة قام بالتعدي عليهما.

واسند أمر الإحالة إلى المتهم؛ قتل المجني عليها «نجلته» عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض عبارة عن «مطواة»، وتوجه إلى محل تواجدها، وما إن ظفر بها حتى انهال عليها طعنًا بمنطقتي الصدر والظهر، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، وكذلك شرع في قتل المجني عليها «طليقته» عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك حال تواجدها رفقة ابنتها، فإنهال عليها طعنًا ما أدى لإصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تداركها للعلاج، وذلك لخلافات بينهم.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.