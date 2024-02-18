البورصة السلعية ــ مصر تعتمد قواعد العضوية للشركات الأعضاء

34 مادة للعضوية

اعتمد مجلس ادارة البورصة السلعية ــ مصر مؤخرا قواعد العضوية للشركات الأعضاء، والمقيدة بالبورصة السلعية.

قال حسام الجراحى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبورصة السلعية أنه بمجرد الانتهاء من اعتماد وتوثيق محضر مجلس الإدارة لقواعد العضوية من الجهات المختصة سوف يتاح نشرها على الموقع الالكترونى للبورصة السلعية تفصيلا بما يضم القواعد واللجان، والاختصاصات.

أضاف «الجراحى» أن قواعد العضوية تتضمن 34 مادة، تتعلق بكل كبيرة وصغيرة بالشركات الأعضاء، مشيرا إلى أن شروط العضوية والاقرارات المقدمة من الشركات تكون حسب نوع كل سلعة تلتزم بها، كما سيتم تشكيل لجنة العضوية المنصوص عليها بقواعد العضوية، والتى تقوم بمباشرة أعمالها، وتفعيل دورها فى التعامل مع المخالفات والتجاوزات التى قد ترتكب من الشركات الأعضاء.

أوضح «الجراحى» أن حال مخالفة اى من الاعضاء لقواعد العضوية او مخالفة اى من الاقرارات المقدمة مع مستندات العضوية سيتم الالتزام بالجزاءات المنصوص عليها بالقواعد وهى متدرجه وتصل لحد الشطب.

كما أوضح أن بعض السلع تستلزم إقرارات وتعهدات من الشركات الأعضاء، وحال ثبوت عملية إخلال بهذه الاقرارات، يتم اتخاذ الاجراءات القانونية فى هذا الشأن.

ضرب «الجراحى» هذا الصدد مثلا انه حال قيام احدى الشركات الأعضاء بتقديم اقرار أن المخزن الذى تمتلكه الشركة يستوعب 100 طن من السلعة، فيما تأكد من التفتيش أن المخزن يستوعب 50 طنا فقط، فذلك يعد مخالفة ويؤكد أن الاقرارات والتعهدات المقدمة من الشركة العضو غير واقعية، وفى هذا يتم التعامل مع الحالة أنها مخالفة، تستوجب الاجراءات العقابية المنصوص عليها.