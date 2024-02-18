إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

أصيب 6 أشخاص بالفيوم في مشاجرة نشبت بين الأهالي بمركز سنورس بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم، قد تلقت بلاغا، بنشوب مشاجرة بين الأهالي بمركز سنورس بمحافظة الفيوم بسبب خلافات الحيرة ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين الي مستشفى الفيوم الجامعي، وتم السيطرة على المعركة ,وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث اخر

وفي حادث آخر اليوم لقي مواطن مصرعه بعدما صدمته سيارة بطريق الفيوم - القاهرة، وتم نقل الجثة الى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث بطريق القاهرة الفيوم ، ووجود جثة لمواطن وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين ان سيارة مسرعة صدمت مواطن ولقي مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة الى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.