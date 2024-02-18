جامعة القناة: تدريب 87 على فن التعامل مع أنماط الشخصية المختلفة للعاملين بالتربية و التعليم والأجهزة الحكومية

عقدت جامعة قناة السويس، برنامجها التدريبي الموسع على مدى يومين حول "فن التعامل مع أنماط الشخصية المختلفة للعاملين بالتربية و التعليم والأجهزة الحكومية"، والذي استهدف 87 متدربًا من أفراد المجتمع بمختلف فئاته.

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أهمية تفعيل بروتوكولات التعاون مع مؤسسات المجتمع، بهدف نشر المعارف، وتنمية مهارات الأفراد الحياتية الأساسية، والتي تسهم بشكل كبير في تشكيل مجتمع يعلي من قيمة أفراده، ويهتم بخلق قنوات من التواصل الجيد والفعال، بما يقلل من المشكلات التي قد تنشأ عن التواصل غير الجيد، مع الاهتمام بالتدريب الفعلي من خلال البرامج التدريبية، وورش العمل التي تضع من خلالها الجامعة خبراتها العلمية والبحثية في خدمة المجتمع ومشكلاته، مؤكدا على أن محاولات العلوم الإنسانية المختلفة لفهم النفس البشرية، وتحليلها بما يقلل من فجوات التواصل، ويحد من ظهور المشكلات المجتمعية- تعد من أهم مجالات المعارف والمهارات الإنسانية.

وتابع مندور، أن الجامعة تقوم بدورها في توعية وتثقيف أفراد المجتمع بسمات النفس البشرية والسمات الشخصية، بما يسهم في وضع الحلول للعديد من المشكلات السلوكية والمجتمعية خاصة في مراحل تربية وإعداد النشء، وذلك من خلال الندوات والبرامج التوعوية، والزيارات الميدانية التي تتوجه بها خارج الجامعة.

وقام بالتدريب خلال البرنامج التدريبي الدكتور عمرو محمد نجيب المدرس بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، مستهدفا 87 من الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين والطلاب والطالبات بعدد 14 مدرسة من مدارس الإسماعيلية، بالإضافة للمشرفات بحضانة دار الشفا، وحضانة الجولف الخاصة التابعتين لهيئة قناة السويس، وكذلك العاملين بمديريات الطرق والنقل، والطب البيطري، والزراعة.

فضلا عن العاملين بإدارات الجامعة المختلفة.

وتناول الدكتور عمرو نجيب خلال التدريب أنماط الشخصية المختلفة، مقدما طرق التعامل مع كل نمط،

الشخصية المتفائلة (ونصح بضرورة أن تقابله باحترام، والإصغاء الجيد له)، والشخصية القيادية (دائما قدم الأفكار والمقترحات، ولا تتردد في الاستفادة من خبراته القيادية)، والشخصية الثرثارة (قاطعه في منتصف حديثه، واثبت له أهمية الوقت وأنك حريص عليه).

الشخصية العنيدة( أطلب منه قبول وجهة نظر الآخرين لمدة قصيرة، واستخدم معه نعم.. ولكن، ولا تقل (لا أوافقك) وغيرها العديد من أنماط الشخصية.

واستعرض التعريف بالعوامل المؤثرة في الشخصية مثل التنشئة الاجتماعية الأسرية، والعوامل البيئية الخارجية (المدرسة، المسجد، جماعة الاصدقاء، المجتمع العام)، ومصادر تكوين الشخصية (الفطرة، الوراثة، الثقافة، دور المحيط الطبيعي، دور المحيط الطبيعي، تأثير المحيط الاجتماعي).

وأشرف على تنفيذ البرنامج المهندسة، وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان مدير تدريب أفراد المجتمع.