تمريض القناة تعقد لقاء تعريفي لطلاب الماجستير المهني لإدارة المستشفيات

نظمت كلية التمريض بجامعة قناة السويس، لقاء تعريفي لطلاب برنامج الماجستير المهني لإدارة المستشفيات،

لتعريف الطلاب بالبرنامج، وكيفية تحقيق أهدافه.

وشرح بنود اللائحة وشرح لطبيعة المقررات وعدد الساعات الخاصة بالتسجيل بالبرنامج، والنسبة المسموح لها بالحضور والغياب وتقديم الإرشاد الاكاديمي اللازم

جاء هذا اللقاء تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض، وإشراف تنفيذي الدكتورة إيناس محمد عبد الله وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتنفيذ الدكتورة فتحية عبد الرازق عفيفي مدير البرنامج، بحضور الدكتورة ناديه محمد السيد رئيس قسم إدارة التمريض

ويعد البرنامج أول ماجستير مهني في إدارة المستشفيات، تقدمه كلية تمريض على مستوى الجامعات المصرية، وتسير الدراسة به بنظام التعليم الهجين ( أونلاين وحضوري )

وتبلغ مدة الدراسة بالبرنامج ثلاثة فصول دراسية، مدة كل فصل ١٥ أسبوع بواقع ( ١٥ ساعة معتمدة لكل فصل )، بالإضافة إلى مشروع بحثي ( ١٦ ساعة معتمدة ).

ويهدف برنامج إدارة المستشفيات إلى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة في إدارة المستشفيات.

كما يهدف إلى إكساب المشاركين المهارات الإدارية و القيادية، في ضوء احتياجات سوق العمل المتلاحقة .

و تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة لعلم الاقتصاد و الاقتصاد الصحي بالمنشآت الصحية.