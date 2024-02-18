زراعة القناة تستقبل طلاب المدارس في زيارات ميدانية تثقيفية لمعالم الكلية

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أهمية التواصل مع مؤسسات المجتمع المختلفة، من أجل نقل الخبرات والمعارف، ونشر الوعي والتثقيف في شتى المجالات العلمية والحياتية.

وتابع أن الجامعة في إطار حرصها على القيام بدورها المجتمعي التنويري، وفي ظل بروتوكول التعاون المشترك بين الجامعة ومديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية- استقبلت كلية الزراعة طلاب وطالبات وتلاميذ المدارس بالإسماعيلية، من أجل زيارة معالم وأقسام الكلية، وتقديم الندوات التوعوية والتثقيفية الهامة عن البيئة، والحفاظ عليها، وضرورة توعية جيل النشء، وما قبل التعليم الجامعي، وربطه بالمجتمع الجامعي

وتم تنفيذ الزيارات بإشراف الدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد وصفي وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

واستقبلت الكلية الزيارات المدرسية لمدارس الطائف الرسمية الإعدادية لغات، والشهيد أحمد فوزي عماره الثانوية، مصطفى الخياط، مدرسة النيل للغات، الفاروق عمر الابتدائية، المجمع التعليمي المرحلة الإعدادية.

وشملت الزيارات قسم وقاية النبات، وتفقد متحف الحيوانات والحشرات، وقدم الدكتور محمود فرج رئيس القسم والدكتور محمد شبل شرحا مبسطا لطلاب وطالبات المدارس عن الحيوانات والحشرات المحنطة المختلفة.



وقام الدكتور ياسر عوض بإلقاء ندوة علمية بعنوان "التطبيقات الزراعية الحديثة في اللاندسكيب وتجميل المدن".