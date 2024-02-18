إطلاق حملة تنظيم الأسرة" من حقك تنظمي" بشمال سيناء

أعلن اللواء مصطفي محمد مصطفي رئيس الإدارة المركزية لمكتب محافظ شمال سيناء، عن إطلاق حملة تنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية بالمجان تحت شعار "من حقك تنظمي"، من مركز حضري عاطف السادات بالعريش، في حضور نوال سالم مدير عام المجلس القومي للسكان بالمحافظة، والجهات الشريكة.

وقال رئيس الإدارة المركزية، إن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وتحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، وتحت اشراف اللواء أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة.

وأكد رئيس الإدارة المركزية، أن الحملة خلال الفترة من اليوم 18 فبراير وحتى 22 فبراير الجاري لتقديم خدمات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوي المحافظة.

من جانبها قالت نوال سالم، مدير عام المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، أنه بجانب تقديم خدمات تنظيم الاسرة يتم خلال الحملة عقد ندوات توعوية لرفع الوعي الصحي بأهمية الصحة الإنجابية ومردودها على صحة الام والطفل من خلال الجهات الشريكة، ومعارض لنوادي المرأة تضم المشغولات السيناوية واليدوية ومصنوعات الجلود والمأكولات والمخبوزات وأعمال الخياطة والتريكو والتطريز والكليم السيناوي والكوريشية والفوم لرفع المستوي الاقتصادي للأسرة السيناوية، بجانب مسرح للعرائس لمناقشة القضايا المجتمعية.



وحضر إطلاق الحملة كلا من احسان الغالي، مقرر فرع المجلس القومي للمرآة بشمال سيناء، أحمد شفيق، مدير المتابعة في المجلس القومي للسكان، طارق الشوربجي، من جهاز تنمية المشروعات، عبد الفتاح الامام، مدير مركز اعلام العريش ، علي سالم، ممثل إذاعة شمال سيناء، الشيخ احمد البكري من منطقة وعظ شمال سيناء، الدكتورة جليليه سعيد لطفي مدير تنظيم الاسرة بمديرية الصحة، ايمان الالفي ممثل مديرية الزراعة بشمال سيناء، محمد صلاح فرج، مسؤول التثقيف والاعلام الصحي بمديرية الصحة، سمية سعيد مسؤولة الإعلام بإدارة تنظيم الاسرة بمديرية الصحة، بدر سعد الدين السيد، مشرفة نوادي المرأة بمديرية الصحة، نجلاء الخواجة، مسؤولة الوحدة في عاطف السادات، مني جمعة، مركز تدريب الاسر المنتجة ورؤساء الجمعيات الاهلية والجهات الشريكة.