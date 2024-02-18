الإسكندرية تستعد لإعلان مصر خالية من الملاريا

مشاركة في خطة الدولة

إستعدادا لإعلان مصر خالية من الملاريا، عقدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزاره الصحة بالإسكندرية، اجتماع موسع متكامل، وذلك لتنسيق العمل بين ادارة مكافحة الملاريا بالإدارة العامة للأمراض المتوطنة وإدارة الطب العلاجى وإدارة الرعاية الأساسية وإدارة العلاج الحر لوضع خطة العمل المتكاملة تمهيداً لإعلان مصر خالية من الملاريا.



وأكدت وكيل وزارة الصحة خلال الاجتماع، مساء أمس، أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ما يمثل أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية وفقا لرؤية مصر 2030، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.



وحضر الاجتماع الدكتورة امل السنباطى مدير ادارة الأمراض المتوطنة، والدكتور حمد فؤاد مدير عام الطب العلاجي والدكتورة شيماء صبري مدير ادارة الرعاية الأساسية، والدكتورة علا أبو مندور مدير ادارة العلاج الحر وفريق العمل بإدارة مكافحة الملاريا، والدكتورة مروه مختار مدير الادارة، والدكتور بهاء الدين عمر نائب مدير الادارة.