تعدي على فتاة وسرق صديقتها.. المؤبد لتاجر مخدرات في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم " ر.ا.م" بالسجن المؤبد غيابيا ، والزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالتعدي على فتاة وسرقة صديقتها بالإكراه.

صدر الحكم برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار هشام السعودي السطوحي، والمستشار عبد المعطي هاشم روحي، والمستشار أمير مجدي منير، وسكرتير المحكمة حسني عبد الحليم.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 28790 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة باب شرقي، يفيد بقيام المتهم بالتعدي على ربة منزل وحجز صديقتها وسرقتهما بمحل سكنه، بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، إلى اعتياد المجني عليها الأولى "إ.ح.ا"، 35 سنة، ربة منزل، بتعاطي مخدر الهيروين، وبتاريخ الواقعة تقابلت مع المجني عليها الثانية صديقتها "ن.م.ر"، 23 سنة، ربة منزل، ابتغاء الحصول على المخدر، من المتهم "ر.ا.م" عاطل، وطلب منهما الصعود إلى مسكنه وإزاء إلحاح المجني عليها الثانية، لترافقهما إلى مسكن المتهم، حيث أغلق المتهم باب الشقة، وحال تواجدهم طلب المتهم من المجني عليها الأولى الزواج وحال رفضها تعدى عليها ضربا على مدار عدة أيام، وألحقا بها تعذيبا بجسدها بأن كبل يديها، وتعدى عليها كرها عنها، وقام المتهم بالتعدى على المجني عليها الثانية حال حملة سلاحا وتمكن بتلك الوسيلة من سرقة منقولاتها 3 هواتف محمولة ومبلغ مالي ومصوغات ذهبية، وتركهما بعد ذلك، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.