الرئيس الصومالي يغادر القمة الأفريقية..الحكومة الإثيوبية الوفد المرافق للصومال يحمل أسلحة (تفاصيل)

اتهم حسن شيخ محمود، رئيس الصومال، الحكومة الإثيوبية، لعرقلة وفد الرئيس الصومالي من حضور قمة الاتحاد الأفريقي، أمس السبت، في أديس أبابا.

قال شيخ، خلال مؤتمر صحفي، إن هذا الإجراء ينتهك جميع البروتوكولات الدبلوماسية والدولية، والأهم من ذلك، التقاليد الراسخة للاتحاد الأفريقي، مضيفًا بأن هذا السلوك إلى القائمة المتزايدة من الإجراءات الخاطئة التي اتخذتها الحكومة الإثيوبية في الآونة الأخيرة.

وأضاف رئيس الصومال، أن إثيوبيا تستضيف مقر الاتحاد الأفريقي، فإن قيادتها وحكومتها ملزمتان بمعاملة جميع الزعماء الأفارقة على قدم المساواة.

وأوضح حسن شيخ محمود، رئيس الصومال، أن استضافة الاتحاد الأفريقي، هي في نفس الوقت شرف وامتياز لإثيوبيا؛ ومع ذلك، إذا فشلت حكومتها في الحفاظ على هذا الشرف والمسؤولية باللياقة اللازمة، فقد يكون من الضروري للاتحاد الأفريقي إعادة تقييم موقع مقره الرئيسي.

وأدان رئيس الصومال، تصرفات إثيوبيا غير المبررة، مطالبًا الاتحاد الأفريقي إلى إجراء تحقيق عاجل ذي مصداقية ومستقل في هذا السلوك الفظيع بما يتماشى مع بروتوكولات الاتحاد.

الحكومة الإثيوبية: الوفد الصومالي يحمل أسلحة:

علقت الحكومة الإثيوبية علي إدانة الرئيس الصومالي، قائلين: "أفراد الأمن التابعين للوفد الصومالي حاولوا دخول مقر الاتحاد الأفريقي بالأسلحة، الأمر الذى منعه الأمن الإثيوبي من الدخول".

وأكدت إثيوبيا أن الرئيس الصومالي حسن شيخ، لقي ترحيبًا حارًا عند وصوله إلي أديس أبابا، على غرار ما جرى مع رؤساء المشاركين كافة في القمة باعتبارها الدولة المضيفة.