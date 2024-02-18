نانسي إبراهيم "أول الجمهورية" في التنس تحت ١٠ سنوات

حصلت لاعبة نادي الزمالك نانسي إبراهيم عادل، على المركز الأول تحت 10 سنوات في بطولة الجمهورية التابعة للاتحاد المصري للتنس المقامة بنادي المقاولون العرب.

وتعد "نانسي"، واحدة من أبرز المواهب الناشئة، في رياضة التنس.

وأعربت "نانسي"، عن سعادتها بالفوز بالمركز الأول، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعد الخطوة الأولى ضمن حلمها لاحتراف اللعبة والمشاركة في كبرى البطولات العالمية للمحترفين، ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

ووجهت الشكر لإدارة نادي الزمالك، على الدعم والمساندة لتطوير أدائها بصفة مستمرة.