الأحد 18 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

ليالي سعودية مصرية| إطلالة جديدة لشيرين عبدالوهاب في الأوبرا.. صور

شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب

 تستعد الفنانة شيرين عبدالوهاب لحفلها الغنائي الضخم في دار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الأمسية الأولى من “ليالي سعودية مصرية”، مع الكينج محمد منير والفنان ماجد المهندس.

 

 من المقرر أن يقام الحفل الليلة 18 فبراير على المسرح الكبير، باستعدادت صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة.

 

 تقام الاستعدادات الغنائية مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، التي أجريت داخل إحدى الغرف بالأوبرا.

 

 وصرح مصدر خاص تابع للشركة المنظمة للحفل أنه سيقام بدعوات خاصة ولا يوجد تذاكر مباعة عبر أي موقع إلكتروني.

 

يقام الحفل الليلة الأحد 18 فبراير على أحد المسارح الكبرى في الأوبرا المصرية.

“ليالي سعودية مصرية” في الأوبرا المصرية: 

 تقام “ليالي سعودية مصرية” تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة المصرية، نيفين الكيلاني، ومن المقرر أن يشارك في الحفل مجموعة بارزة من نجوم الغناء الذين يمتلكون شعبية ضخمة في مصر والسعودية. 

 

 كانت أحدث الإصدارات الغنائية لشيرين من خلال أغنية “الدهب”، التي حققت أكثر من مليون و800 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب".

 

 تقول كلماتها:

 “قالوا الدهب اللي بيلمع عمره ما بيصدي ياما نصحنا ما قولنالك قولنالك هدي لفيت الدنيا أهو و جيتلي و هتبوس على يدي مش كان من الاول أحنا أستغنينا عيني علي اللي بيتجرأ لما بيطرق اتهور مسمعش اتهور معرفش يفرق النية اللي متبقاش سالكة دايماً بتغرق مش كان من الاول إحنا إستغنينا ما احنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا مالك واقف متكدر الله لا يقدر هو كلامنا ده بيخدر قدر تتقدر كنت الحيلة المتصدر للناس متصدر مش كان من الاول إحنا إستغنينا ما احنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا”.

 

 

 

مواد متعلقة

عبدالكريم عبدالقادر| 8 نجوم في ليلة تكريمه بموسم الرياض 2024

ديو سبب فرحتي لـ أصالة وأحمد سعد يواصل صدارته على "يوتيوب"

ليالي سعودية مصرية| محمد منير في الأوبرا استعدادًا للحفل

حسام حبيب يطرح "كدابة" بعيدًا عن الانفصال والرجوع لـ شيرين

مصطفى كامل يلبي مطالب أعضاء الجمعية العمومية

أمسية من أغاني محمد عبد الوهاب في معهد الموسيقى العربية.. الليلة

ليالي سعودية مصرية.. حفل منير وشيرين وماجد المهندس بدون تذاكر

تترات رمضان 2024| أحمد شيبة يغني اللون الشعبي في "حق عرب"
الجريدة الورقية