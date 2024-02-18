ليالي سعودية مصرية| إطلالة جديدة لشيرين عبدالوهاب في الأوبرا.. صور

تستعد الفنانة شيرين عبدالوهاب لحفلها الغنائي الضخم في دار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الأمسية الأولى من “ليالي سعودية مصرية”، مع الكينج محمد منير والفنان ماجد المهندس.

من المقرر أن يقام الحفل الليلة 18 فبراير على المسرح الكبير، باستعدادت صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة.

تقام الاستعدادات الغنائية مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، التي أجريت داخل إحدى الغرف بالأوبرا.

وصرح مصدر خاص تابع للشركة المنظمة للحفل أنه سيقام بدعوات خاصة ولا يوجد تذاكر مباعة عبر أي موقع إلكتروني.

يقام الحفل الليلة الأحد 18 فبراير على أحد المسارح الكبرى في الأوبرا المصرية.

“ليالي سعودية مصرية” في الأوبرا المصرية:

تقام “ليالي سعودية مصرية” تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة المصرية، نيفين الكيلاني، ومن المقرر أن يشارك في الحفل مجموعة بارزة من نجوم الغناء الذين يمتلكون شعبية ضخمة في مصر والسعودية.

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لشيرين من خلال أغنية “الدهب”، التي حققت أكثر من مليون و800 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب".

تقول كلماتها:

“قالوا الدهب اللي بيلمع عمره ما بيصدي ياما نصحنا ما قولنالك قولنالك هدي لفيت الدنيا أهو و جيتلي و هتبوس على يدي مش كان من الاول أحنا أستغنينا عيني علي اللي بيتجرأ لما بيطرق اتهور مسمعش اتهور معرفش يفرق النية اللي متبقاش سالكة دايماً بتغرق مش كان من الاول إحنا إستغنينا ما احنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا مالك واقف متكدر الله لا يقدر هو كلامنا ده بيخدر قدر تتقدر كنت الحيلة المتصدر للناس متصدر مش كان من الاول إحنا إستغنينا ما احنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا”.