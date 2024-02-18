10 معلومات عن مشروع النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة

في ضوء جهود الدولة المصرية التي تقوم بها بشكل مستمر لتدشين المشروعات القومية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس السبت منطقة الحدائق المركزية (النهر الأخضر) بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة سير الأعمال النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبي للمشروع.

وقد وجه مدبولي، بضرورة المتابعة المستمرة وتنفيذ الصيانة الدورية للحفاظ على الأعمال التي يتم تنفيذها بالحدائق المركزية، لاستدامتها ولضمان استمرار الحفاظ عليها.

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن مشروع النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة:

حدائق النهر الأخضر تعد حلقة الوصل بين سلسلة من الأحياء العمرانية.

ستكون الحدائق إحدى الحدائق المميزة على مستوى الشرق الأوسط والعالم.

كما ستكون من أكبر الحدائق حول العالم.

تقع الحدائق على مساحة إجمالية تبلغ 2620 فدانا، منها 931 فدانا نطاق عمل النهر الأخضر.

تضم الحدائق مساحات للمناطق الاستثمارية المستقبلية والطرق المحيطة، والمشايات، والمباني، والمسطحات المائية.

كما يتوافر بها منطقة للزراعة الصحراوية والزراعة شبه الصحراوية، وأيضًا يتوافر زراعات أخرى ذات طابع خاص.

ويتضمن نطاق الحديقة المركزية مشروع منطقة الأعمال المركزية وامتداده، والمساحات الاستثمارية الخارجية، والطرق الرئيسية، ومسجد الفتاح العليم والخدمات.

يصل طول النهر الأخضر إلى أكثر من35 كيلومتر، وسمُي بذلك محاكاة لنهر النيل ودوره وسط القاهرة.

ويعد مشروع النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة أحد أهم وأكبر مشروعات المرحلة الأولى بالمدينة، التي تهدف إلى إقامة أكبر متنزه على مستوى عالمي يمثل محورًا رئيسيا للتنمية في العاصمة.

كما تعتبر متنفسًا عامًا لمختلف الأحياء القائمة بالمدينة، حيث يقام مشروع "النهر الأخضر" على عدة مراحل متتالية كأهم وأضخم تجمع حدائق مركزية.