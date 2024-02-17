متحدث الوزراء يعلن تأمين مخزون استراتيجي من الأعلاف

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماعا لمتابعة موقف استيراد الأعلاف ووضع خطة لتكوين مخزون استراتيجي من الأعلاف، وذلك من أجل الاستفادة به وإحداث توازن في السوق.

وأوضح “الحمصاني”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور"، أن هناك جهود مستمرة لتعظيم الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف، والتعامل مع المشكلة المتمثلة في نقص كميات الأعلاف المطلوبة للدواجن والمواشي والأسماك، مشددًا على أن الدولة المصرية تحتاج إلى 400 مليون دولار شهريا، أما الفجوة السنوية فهي تتراوح بين 4 إلى 5 ملايين طن.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، رئيس الوزراء أعلن عن فكرة لتكوين مخزون استراتيجي من الأعلاف بصفة مستمرة، حيث إن الأعلاف جزءً أساسيا من مدخلات تربية الدواجن والمواشي والأسماك، وهذا الأمر يسهم في توفير الأعلاف بصورة مستمرة وتجنب أي تقلبات في أسعار التكلفة بالنسبة للمزارع.

كشف مسئولون بالقطاع الداجنى أن كبرى شركات الأعلاف فى مصر اتجهت إلى بيع الذرة وفول الصويا للتجار والموزعين بالدولار، وسط الارتفاع المتتالى بأسعار الأعلاف فى السوق المحلية وتوفير نفقات الشحن الدولى، وذلك بناءً على نتائج اجتماع تم عقده منتصف الأسبوع الماضى بين عدد من الشركات المنتجة والمستوردة للأعلاف مع التجار لمناقشة إمكانية بيع الأعلاف لهم بالعملة الصعبة كالدولار واليورو خصوصا الذرة الصفراء.

وأضافت المصادر أن بعض الشركات اتفقت على شراء الذرة الصفراء المحلية بالعملة الصعبة بتسهيلات سداد لمدة شهر، وانتهى الاجتماع بالموافقة على تلبية طلباتهم بالتسهيلات المطلوبة. فى حين أصرّت بعض الشركات على الشراء بالجنيه ولم تتم الموافقة على طلبها، موضحة أن الكميات التى كانت معروضة للبيع بالعملة الصعبة خلال الاجتماع بين المنتجين والتجار تصل إلى 120 ألف طن ذرة مزروعة فى مناطق توشكى وشرق العوينات والفرافرة.