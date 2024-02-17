التعليم العالي: نسعي لبناء أجيال بقدرات إبداعية ومهارات مستقبلية

أكد الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات في وزارة التعليم العالي والمُشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، حرص مصر على بناء أجيال تتحلى بقدرات إبداعية ومهارات مُستقبلية تؤهلها ليكونوا قادرين على الإنتاج والابتكار.

جاء ذلك خلال فعاليات حفل ختام الأسبوع العربي للبرمجة في دورته الثالثة، تحت عنوان: "اللغة العربية والإبداع الرقمي" لتكريم الطلاب والمُعَلمين المُشرفين.

ونوه رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات في وزارة التعليم العالي أن الطلاب الموهوبين هم ثروة المُجتمع ومبعث تقدمه.

وأشار رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات في وزارة التعليم العالي إلى أن العمل على اكتشافهم، ورعايتهم، وتنمية واستثمار قدراتهم سيعود بالنفع على مجتمعنا وعلى الأمة العربية.

ونقل صالح تحيات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة وتمنياته لأعمال حفل الختام بالنجاح والتوفيق، مُعربًا عن شكره للأزهر الشريف لاستضافة هذا الحدث الهام.

ونبه رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات في وزارة التعليم العالي إلى أن مُسابقات الأسبوع العربي للبرمجة في دورتها الثالثة لعام ٢٠٢٣ شهدت مُشاركات كثيفة من قبل الوطن العربي، حيث بلغ عدد المُشاركين ما يقرب من ٣ ملايين طالب ومعلم بالوطن العربي.

ولفت رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات في وزارة التعليم العالي إلى أن جمهورية مصر العربية حققت في هذا المشروع مراكز مُتقدمة على مستوي الترتيب العام.

وثمن رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات في وزارة التعليم العالي دور منظمة الألكسو في تبنيها نشر ثقافة البرمجة بنُظم التعليم قبل الجامعي على مستوى الوطن العربي وتعزيز التكامل بينها وبين باقي مجالات عملها، مؤكدًا أن أهداف الأسبوع العربي للبرمجة تتماشى مع إنشاء مُجتمعات رقمية صحية تستخدم التكنولوجيا الحديثة بطريقة مثالية وأخلاقية.

وزير التعليم العالي يرعى الأسبوع العربي للبرمجة

وعقد حفل ختام الأسبوع العربي للبرمجة برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو- ألكسو- إيسيسكو )، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومؤسسة الأزهر الشريف، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، والجمعية التونسية للمُبادرات التربوية.

وحضر ختام الأسبوع العربي للبرمجة وفود من ١٤ دولة عربية، وهي: الإمارات، والأردن، والبحرين، والكويت، واليمن، وليبيا، وفلسطين، وعمان، وسوريا، ولبنان، وتونس، وقطر، والمغرب، والجزائر وبمُشاركة وفود رفيعة المُستوى، بمقر مركز مؤتمرات الأزهر الشريف بمدينة نصر.

