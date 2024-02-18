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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اليوم الأحد.. مواجهات مرتقبة بالدوري المصري

دوري نايل
دوري نايل

 لحساب منافسات الجولة 13 من بطوله الدوري الممتاز، تقام اليوم الأحد الموافق 18 من شهر فبراير الجاري، مواجهات عدة في المنافسة المحلية.

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باكيتا : عودة الدوري الجزائري قبل مواجهة الأهلي أثرت علينا بدنياً

 تأتي مواعيد مواجهات اليوم بالدوري الممتاز على النحو التالي:
إنبي أمام سموحة 4 عصرًا          
البنك الأهلي ضد زد إف سي 4 عصرًا

  بيراميدز أمام الاتحاد السكندري الساعة 7 مساءً.

 ومن المقرر إذاعة المباريات عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحليه المصرية.

 أعلنت رابطة الأندية توقف الدوري يوم 13 مارس قبل التوقف الدولي، ويوم 28 مايو، من أجل منح فرصة أكبر لمنتخب مصر للاستعداد لمباريات الأجندة الدولية.

 وأضافت، أنه سيتم الإعلان عن تعديلات جدول الدوري المصري خلال 48 ساعة.

 سيتوقف الدوري بعد آخر مباراة يوم ١٢ مارس المقبل،  قبل التوقف الدولي المقرر له من ١٨ إلى ٢٦ مارس.
 ثم سيتوقف الدوري من جديد بعد آخر مباراة يوم ٢٧ مايو، قبل التوقف الدولي من ٣ إلى ١١ يونيو.

 جاء ذلك خلال اجتماع حسام حسن، مدرب منتخب مصر، وجهازه الفني مع أعضاء الرابطة وطلبه الحصول على فترة توقف من ١٠ إلى ١٥ يومًا قبل التوقفات الدولية، لكن رابطة الأندية رفضت وقررت تقليص المدة.

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