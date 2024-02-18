اليوم.. قافلة طبية مجانية بمركز طامية بالفيوم

تنطلق اليوم الأحد، وعلى مدار يومين، قافلة طبية مجانية، من تنظيم إدارة القوافل الطبية بمديرية الشئون الصحية بالفيوم، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان وتوصيل الخدمة الصحية للمواطنين بقرية منشأة الجمال بمركز طامية بالفيوم.

وذلك تحت رعاية الدكتور سامح العشماوي، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وإشراف الدكتور أحمد اللباد، مدير القوافل الطبية بالمديرية.

تشمل القافلة تخصصات الجراحة، والباطنة، والنساء، وعيادة الأطفال، والجلدية، والعظام، والمسالك البولية، وتنظيم الأسرة، والأسنان، بالإضافة إلى الأشعة، والفحوصات المعملية، ومعمل الدم، وندوات التثقيف الصحي، ويوقع الكشف الطبي، والفحوصات، على المواطنين، وصرف العلاج بالمجان داخل الوحدة الصحية بقرية منشاة الجمال بمركز طامية بالفيوم.