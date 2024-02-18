اليوم.. وزير الإسكان ورئيس جامعة الأزهر في محافظة الوادي الجديد

يفتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، يرافقه الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الازهر، صباح اليوم الأحد، بمحافظة الوادي الجديد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

ويعقد وزير الإسكان مؤتمرًا عامًا بقاعة الديوان العام بمحافظة الوادي الجديد بعد افتتاحه لمبنيين تابعين للمدينة الجامعية لجامعة الوادي الجديد بمدينة الخارجة، وذلك بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وقيادات المحافظة التنفيذية لعرض انجازات جهاز تعمير الوادي الجديد وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بعدها يتفقد مركز السيطرة الموحد للأزمات والطوارئ بالمنطقة الخلفية لمبنى ديوان عام المحافظة.

كما يفتتح الوزير يرافقه رئيس جامعة الأزهر مبنى كلية البنات الأزهرية بمدينة الخارجة بحي طريق الداخلة، والذي كان مقر لمديرية العمل بالمحافظة، بعدها يفتتح مشروع " درة الوادي" بواقع 26 عمارة سكنية بمنطقة غرب الخارجة على الطريق الواصل مع مركز الداخلة، بعدها يتفقد محطة مياه 30 يونيو ومشروع أبراج المستقبل السكني ومركز حسن حلمي لذوي الإحتياجات الخاصة.