فيتور بيريرا يكشف موقف الحكام المصريين من كأس العالم 2026

كشف فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم خطته لتواجد التحكيم المصري في كأس العالم 2026.

وقال فيتور بيريرا في تصريحات عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "كان لدي خطة بتواجد حكمين مصريين على الأقل في كأس العالم2026 لكن ليس كل شئ نريده أو نخطط له يحدث!"

وأضاف: "في الوقت الحالي وقبل كأس العالم2026 أفكر كثيرا فيما قدمته كان لدي هدفا أو رغبة في تجهيز ثنائي يكون في كأس العالم من التحكيم المصري لكن دعنا نتفق أن هناك 37 دولة لا يعلمون هل حكامهم سيتواجدون أم لا".

واختتم: " أفكر فيما قدمته في مصر منذ قدومي وأفكر كثيرا ولدي رغبة في أن يكون هناك حكمين مصريين في كأس العالم المقبل ".