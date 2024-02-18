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الأحد 18 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

تزامنًا مع إخلاء سبيلها .. حريق في منزل والد سوزي الأردنية

بوابة الوفد الإلكترونية

سيطرت الحماية المدنية ، علي  حريق في منزل والد البلوجر سوزي الأردنية نتيجة لحدوث ماس كهربائي، بالتزامن مع قرار إخلاء سبيلها على خلفية اتهامها بنشر فيديوهات تخالف قيم الأسرة وسب وقذف والدها.

تزامنًا مع إخلاء سبيلها .. حريق في منزل والد سوزي الأردنية 

وتبين أن الحريق أدى إلى تلف محتويات شقة والد سوزي الأردنية صاحبة تريند آه.. الشارع اللي وراه، بالكامل، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة عليه وإخماده.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة  ألقت القبض على سوزي الأردنية في منطقة الساحل، بتهمة انتهاكها لحرمة الحياة الخاصة واختراق القيم الأسرية، وذلك بعد تصويرها للعديد من المقاطع لها ولوالدها، وهما يتبادلان السب والشتائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إخلاء سبيل سوزي الأردنية

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، بعد ضبطها بتهمة سب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح والمشاهدات.

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