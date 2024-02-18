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الأحد 18 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الموعد الأقرب لإنتهاء الدوري المصري

أحمد دياب
أحمد دياب

قال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، أن الموعد الأقرب لإنتهاء الدوري المصري الممتا  سيكون في منتصف أغسطس.

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أحمد دياب يعلق على قرار زيادة الحضور الجماهيري

أضاف دياب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الماتش: الأقرب أن ينتهي الدوري المصري في منتصف شهر أغسطس وفقا للتعديلات الجديدة، العمل لصالح منتخب مصر أهم من تحقيق أهدافنا بشأن موعد إنتهاء الدوري.

وواصل: "منظومة كرة القدم ستتحمل تأخير موعد انتهاء الدوري المصري من أجل مصلحة المنتخب".

الترشح لرئاسة اتحاد الكرة وارد

وأختتم: "هناك أحاديث من بعض أعضاء الجمعية العمومية حول ترشحي لانتخابات اتحاد الكرة، ومازال الوقت مبكر للإعلان عن القائمة حال ترشحي ولكني في تواصل مستمر مع أعضاء الجمعية العمومية".

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