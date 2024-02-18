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الأحد 18 فبراير 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عماد متعب: أتمنى تواجد "زيزو" في الأهلي

أحمد سيد زيزو لاعب
أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك

قال عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر أنه يتمنى تواجد النجم الدولي أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في صفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وذكر متعب في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الكابتن" مع الإعلامي والنجم السابق أحمد حسن عبر قناة دي أم سي: " أتمنى تواجد أحمد سيد زيزو في صفوف النادي الأهلي".

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عماد متعب: أتمنى عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

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جوميز يعقد جلسة مفاجئة مع زيزو بعد ودية الزمالك

وأضاف نجم الأهلي السابق: " زيزو لاعب كبير ومميز هجوميًا ودفاعيًا، وبالفعل هو إضافة كبيرة لأي نادي نضم له، وسيكون عنصر مهم في الأهلي حال انتقاله للقلعة الحمراء ".

متعب: أتمنى عودة رمضان صبحي للأهلي

وقال عماد متعب أنه يتمنى عودة النجم رمضان صبحي إلى القلعة الحمراء، بالرغم من اتخاذه قرار الرحيل في وقت سابق بشكل غير مدروس.

وأضاف: " رمضان هو من قرر الرحيل عن النادي الأهلي، وحزنت لرحيله عن القلعة الحمراء، هو لاعب كبير وإضافة مميزة لأي نادي ينضم له، أتمنى عودته لصفوف منتخب مصر في الفترة المقبلة ".

وشدد متعب أن رمضان صبحي من أفضل اللاعبين في مركزه، وهو بالفعل إضافة كبيرة لأي فريق ينضم له.

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