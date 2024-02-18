عماد متعب: أتمنى عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

قال عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أنه يتمنى عودة النجم رمضان صبحي إلى القلعة الحمراء، بالرغم من اتخاذه قرار الرحيل في وقت سابق بشكل غير مدروس.

وقال متعب في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الكابتن" مع الإعلامي والنجم السابق أحمد حسن عبر قناة دي أم سي ردًا على سؤال حول رأيه في عودة رمضان صبحي للأهلي قائلًا: " بالتأكيد أتمنى عودة رمضان صبحي لصفوف الأهلي".

متعب: رمضان صبحي إضافة كبيرة لأي فريق

وأضاف: " رمضان هو من قرر الرحيل عن النادي الأهلي، وحزنت لرحيله عن القلعة الحمراء، هو لاعب كبير وإضافة مميزة لأي نادي ينضم له، أتمنى عودته لصفوف منتخب مصر في الفترة المقبلة ".

وشدد متعب أن رمضان صبحي من أفضل اللاعبين في مركزه، وهو بالفعل إضافة كبيرة لأي فريق ينضم له.