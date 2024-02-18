خبير مالي يتوقع أداء عرضي للبورصة خلال تعاملات الأسبوع

تتوقع دعاء زيدان خبير أسواق المال أن يتحرك المؤشر الرئيسي إيجي أكس 30 في اتجاه متباين بين الارتفاع والانخفاض، وذلك خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

كما تتوقع "زيدان" أن يتحرك المؤشر الرئيسي في قناة سعرية بنحو1200 نقطة هبوطا وصعودا، مستهدفا بذلك مستوي 29200 نقطة، على ان يكون مستوى المقاومة عند منطقة 29000 نقطة، فيما تمثل منطقة28500 نقطة مستوي دعم قوى يليه مستوى 28000 نقطة.

كان أداء البورصة المصرية قد أتسم خلال الجلسات القليلة الماضية بالتحركات العرضية، والتباين بين الارتفاع والانخفاض، وذلك نتيجة لسيطرة حالة الترقب على المتعاملين في البورصة.

حالة الترقب التي سيطرت على المستثمرين بسبب انتظار خفض قيمة العملة المحلية، ونتيجة أيضا تصاعد أعمال العنف في المنطقة، مما أثر سلبا على حركة الملاحة الدولية، والتي يتأثر بسببها السوق المصري.

رغم حالة الترقب إلا أن العديد من القطاعات المرتبطة بالإعلان عن نتائج أعمالها بصورة جيدة شهدت نشاطا ملحوظا، وارتفاعا في أسعار الأسهم، خاصة في القطاعات العقارية، والادوية، الاغذية، وكلها قطاعات مستفيدة من ارتفاع الدولار.

كما نجحت متوسطات قيم التداول اليومية في الارتفاع أعلى مستوى 6 مليارات جنيه، مما يعد عودة قوية لارتفاع متوسطات التداول..