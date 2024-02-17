ختام ملتقي المحافظات الحدودية بأسوان

ابدع اطفال المحافظات الحدودية اليوم علي مسرح فوزى فوزى المكشوف بمحافظة أسوان.

بسلسلة عروض فنية في فاعليات ختام ملتقي المحافظات الحدودية، بمسرح فوزي فوزي المكشوف، بفرقه فنون شعبية من مختلف المحافظات الحدودية هي “مرسى مطروح والوادى الجديد والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء وأسوان”.



وشارك أطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع " أهل مصر " المرحلة الثالثة، والمقام تحت عنوان " يهمنا الإنسان " بإجمالى 200 طفل وطفلة فى المرحلة العمرية من 12 إلى 15 سنة ، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، ويوسف محمود مدير عام فرع ثقافة أسوان.



جدير بالذكر انه أكد اللواء أشرف عطية على دعم ورعاية الرئيس السيسى للشباب، وتسخير كافة القدرات والإمكانيات لتعزيز مهاراتهم، مع إستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابى ومثمر ، موضحاً بأن ما يتم تقديمه من برامج متنوعة بمشروع أهل مصر للمحافظات الحدودية يتيح المجال أمام الشباب لزيارة مختلف المناطق بمحافظات الجمهورية، وزيارة ما تمتلكه من المعالم السياحية، فضلاً عن ما تتضمنه البرامج من ورش ومحاضرات لأساتذة متخصصين فى المجالات المختلفة وهو ما يساهم فى رفع الوعى الثقافي والفكرى والسياحى لديهم، وهو ما تتبناه وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والسياحة والآثار والدفاع لتعزيز روح الولاء والإنتماء لديهم ، هذا وتضم المرحلة الثالثة لمشروع أهل مصر أطفال المناطق الحدودية من محافظات مرسى مطروح والوادى الجديد والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء وأسوان، فضلاً عن محافظة القاهرة " محافظة غير حدودية " ، وشملت زيارتهم التى أستمرت على مدار 5 أيام مشروعات الطاقة الشمسية ببنبان ومصنع كيما ، وكذا السد العالى ومعبد فيله وقرية غرب سهيل النوبية

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