مدرب النصر يكشف تفاصيل إصابة راغد النجار

كشف لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي تفاصيل إصابة راغد النجار حارس مرمى الفريق التي تعرض لها أثناء مشاركته في مباراة اليوم ضد الفتح بالدوري السعودي.

وقال كاسترو في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب مواجهة الفتح: " إصابة النجار قوية، بشكل مبدئي الحارس يعاني من تمزق في عضلة السمانة، وغيابه قد يصل لـ 6 أسابيع ".

وأضاف مدرب النصر: " أداء الفريق في أول المباراة كان رائعًا، لكن لم أكن راضيا عن المستوى في الـ20 دقيقة الأخيرة من اللقاء ".

ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر وتعثر الأهلي

نرصد لكم جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين " دوري روشن " بعد فوز النصر على الفتح اليوم وتعثر الأهلي على يد الأخدود في إطار منافسات الجولة 20 من البطولة.

وحقق النصر الفوز على الفتح بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الأول بارك، لحساب الجولة 20، بينما خسر الأهلي على يد الأخدود بثلاثية مقابل هدفين أمس على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.

ومازالت الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة بفارق 4 نقاط عن فريق النصر الوصيف، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث بـ40 نقطة ويحل التعاون رابعًا بـ35 نقطة والاتحاد في المركز الخامس برصيد 31 نقطة.