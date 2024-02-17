التأمين الصحي بالقليوبية تنفذ أنشطة توعوية لتعزيز صحة وسلامة الطلاب، مع انطلاق الفصل الدراسي الثانيبعدد من مدارس مدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وتهدف الندوات التوعوية لرفع الوعي الصحي لدي الطلبة بالمواضيع الصحية، تعريف الطلبة بمشاكلهم الصحية، وتطوير تحكمهم الذاتي بها، بالإضافة إلي اكتساب المجتمع المدرسي السلوك الصحي السليم، عن طريق إيصال المعلومة في صورة بسيطة واستيعابها بطرق سليمة وصحيحة لضمان سهولة تطبيقها.

كما أن الندوات التوعوية تشمل: التعريف بأهمية ممارسة التمارين الرياضية بإنتظام، الأنيميا والوقاية، الوجبات الغذائية المتوازنة والتغذية الصحية، صحة الفم والأسنان، الأمراض المعدية والشائعة، ممارسات النظافة السليمة وغسل الأيدي والتي تعتبر ضرورية لمنع انتشار الأمراض.

وتأتي سلسلة الندوات التوعوية في إطار التعاون المشترك بين فرع التأمين الصحي بالقليوبية ومديرية التربية والتعليم، وذلك إنطلاقاً من دور الدولة في رعاية وخدمة صحة أبنائها الطلاب.