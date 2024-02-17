تظاهرات ضخمة بتل ابيب للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين

قام المئات من الإسرائيليين، اليوم السبت، بالتظاهر في مدينتي تل أبيب والقدس للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين لدى حركة "حماس" وإجراء انتخابات برلمانية فورية.

وأفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن الآلاف من الإسرائيليين خرجوا في مدينتي تل أبيب والقدس للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، وكذلك للإسراع بإجراء انتخابات برلمانية للكنيست بأسرع وقت.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، اليوم السبت، إنه "علينا استكمال القضاء على البنية التحتية لحركة "حماس".

ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، عن هرتزوغ، خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على هامش حضورهما مؤتمر ميونيخ الأمني، ضرورة إكمال مهمة الجيش الإسرائيلي القضاء على البنية التحتية لحماس داخل قطاع غزة.