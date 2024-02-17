يوفنتوس يتعادل مع هيلاس فيرونا ويواصل نزيف النقاط في الدوري الايطالي

تعادل يوفنتوس مع هيلاس فيرونا بهدفين لكل منهما، مساء اليوم السبت، على ملعب "مارك أنتونيو بينتجودي" معقل فيرونا، في الجولة الـ25 من مسابقة الدوري الإيطالي.

بادر هيلاس فيرونا بالتسجيل في شباك يوفنتوس عن طريق مايكل فولورنشو في الدقيقة 11، قبل أن يدرك دوشان فلاهوفيتش التعادل بهدف ليوفنتوس من ركلة جزاء في الدقيقة 28 .

وتقدم هيلاس فيرونا مرة أخرى في الدقيقة 52 عن طريق تيجاني نوسلين ولكن يوفنتوس أدرك التعادل مرة أخرى بعد 3 دقائق فقط بهدف حمل توقيع أدريان رابيو.

بهذه النتيجة يحتل يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 54 نقطة، بينما يحتل هيلاس فيرونا المركز 18 برصيد 20 نقطة.

ويعد هذا التعثر هو الثالث ليوفنتوس على التوالي بعد تلقيه الخسارة في أخر جولتين أمام إنتر ميلان وأودينيزي، على التوالي، بهدف دون مقابل في كل مواجهة.