الأحد 18 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

قرار جديد حول عصابة التنقيب عن الآثار

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت النيابة المختصة، قرارا بتجديد حبس متهمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية.

وتوصلت معلومات من مصادر سرية لمديرية أمن القاهرة، بقيام مالك مطبعة وربة منزل بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات فى الجمالية، وتم تشكيل فريق بحث تمكن من ضبطهما أثناء أعمال الحفر داخل العقار، وعُثر بداخله على حفرة بقطر متر ونصف وعمق 10 متر، وبحوزتهما أدوات التنقيب، وبمواجهتهما أمام جهات التحقيق إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

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