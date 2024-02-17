قرار جديد حول عصابة التنقيب عن الآثار

أصدرت النيابة المختصة، قرارا بتجديد حبس متهمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية.

وتوصلت معلومات من مصادر سرية لمديرية أمن القاهرة، بقيام مالك مطبعة وربة منزل بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات فى الجمالية، وتم تشكيل فريق بحث تمكن من ضبطهما أثناء أعمال الحفر داخل العقار، وعُثر بداخله على حفرة بقطر متر ونصف وعمق 10 متر، وبحوزتهما أدوات التنقيب، وبمواجهتهما أمام جهات التحقيق إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.