لأول مرة أعترف الإعلام الأمريكي، بأن تحرير أفدييفكا بأنه انتصار كبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، و"يمثل نقطة تحول" في الصراع الأوكراني أمام العالم أجمع.

وذكرت المادة المنشورة على الصفحة الرئيسية لتلك الوسائل: "بوتين يحقق انتصارا كبيرا، وهذا الحدث يمثل نقطة تحول في الحرب أمام العالم أجمع".

وأشارت صحيفة "فوكس نيوز"، إلى أن هزيمة القوات الأوكرانية في أفدييفكا حدثت على خلفية النقص المتزايد في الذخيرة والصعوبات في الموافقة على تمويل جديد لكييف من الكونغرس الأمريكي.

وفي وقت سابق من اليوم، نفت وزارة الخارجية الروسية، الأنباء الأوكرانية بشأن انسحاب قوات نظام كييف من أفدييفكا بزعم "الحفاظ على حياة الناس"، مؤكدة أن القرار المتخذ جاء نتيجة افتقار كييف للأموال والأسلحة والجنود.

وجاءت تصريحات الخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا، التي قالت إن كييف قررت سحب قواتها من أفدييفكا ليس من أجل الحفاظ على حياة الناس بل لأنها "لا تستطيع القتال إلا من أجل المال فقط".