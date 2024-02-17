وزير الخارجية: أي عمليات عسكرية في غزة ستكون لها تداعيات إنسانية كارثية

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن أي عمليات عسكرية شاملة في قطاع غزة ستكون لها تداعيات إنسانية كارثية، موضحًا أنه أكد لإسرائيل أن إخراج النازحين من رفح الفلسطينية يشكل خطرًا على أمننا القومي.

وأوضح “شكري”، اليوم السبت، خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول السلام والاستقرار في الشرق الأوسط على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر توفر الدعم الممكن وتتخذ كل الإجراءات اللازمة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

وأضاف وزير الخارجية سامح شكري، أن الصراع الحالي والعدوان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين يعد هو الخامس في قطاع غزة، ويجب أن ننظر إلى مستقبل أفضل، موضحًا أن العرب يدينون أي استهداف للمدنيين والصراع بدأ قبل السابع من أكتوبر.

وأوضح “شكري”، اليوم السبت، خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول السلام والاستقرار في الشرق الأوسط على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك أمورًا تتعلق بحق الدفاع عن النفس وأيضًا الحق في مقاومة الاحتلال وتقرير المصير.

ومن جانبه تحدث الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، عن دلالات مشاركة وزير الخارجية سامح شكري بموتمر ميونخ للأمن، موضحًا أن هناك دلاللة أن الدولة المصرية تريد أن تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته فيما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من العدوان على قطاع غزة وسعيها الدائم لتأجيج الصراع في المنطقة وجر المنطقة إلى صراعات مستمرة، مشددًا على أن مصر تعتبر السياسة المتبعة من قبل إسرائيل هي سياسة حافة الهاوية والتي تؤدي اتساع رقعة الصراع وتنفيذ مبدء التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وأوضح «فارس»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الأزمة في غزة والعداون الإسرائيلي هو الذي يتصدر المباحثات والدولة المصرية تحاول إظهار ما يحاك إلى المنطقة من تداعيات كارثية وتهديد السلم والأمن بالمنطقة، منوهًا بأن الاجتياح الإسرائيلي المزمع على رفح الفلسطينية سيؤدي لانهيار النظام العالمي.

توحيد المواقف الدولية

وأضاف أن الدولة المصرية وتحركها أنها تسعى لتوحيد المواقف الدولية على مستوى المنظمات والحكومات والدول، مشددًا على أن مصر تتحرك وبشكل كبير لإيجاد دعم حقيقي للقضية الفلسطينية حرصًا على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، والقيادة السياسية المصرية مدركة منذ اليوم الأول لحجم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.



