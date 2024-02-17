الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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وسيم السيسي: اليهود يعيشون في "كذبة كبيرة" (فيديو)

وسيم السيسي
وسيم السيسي

كشف الدكتور وسيم السيسي، المفكر وعالم المصريات، عن العلاقة بين المصريين واليهود، ذاكرًا الأسباب التي أدت إلى العداء بينهم، منوهًا بأن هناك مؤامرات غربية قديمة تريد تفتيت مصر وضعفها.

 

وأكد “السيسي”، خلال حوار خاص ببرنامج “صالة التحرير”، مع الإعلامية  على قناة “صدى البلد”، أن اليهود لديهم نفوذا كبيرا في العالم، خاصة في أمريكا وأوروبا، ويمثلون نسبة كبيرة من السكان ويملكون الثروات.

ونوه بأن اليهود لا يعملون في الأعمال الشاقة والمنتجة، بل يتاجرون بالمال ويستغلون الآخرين، منتقدًا سلوك اليهود وقيمهم الأخلاقية وأنهم استنسخوا الكثير من الحضارة المصرية القديمة لكنهم فقدوا الجوهر والروح، موضحًا أن اليهود لا يحترمون الحقيقة والصدق، وأن قانونهم الأخلاقي غير كامل ومنقوص، ويعيشون طوال الوقت في "كذبة كبيرة".

وأشاد وسيم السيسي، بالمصريين ودورهم في تاريخ البشرية، قائلًا إنهم شعب الله المختار وأنهم علموا العالم الحكمة والعلم والإيمان، مؤكدا أن مصر هي التي أرشدت العالم إلى وجود حياة أخرى بعد الموت، وإلى مفهوم الجنة والنار.

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