الأحد 18 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

غدا.. محاكمة متهم بالتخلص من شاب بعين شمس

محكمة
محكمة

تنظر غدا الأحد، محكمة جنايات القاهرة، محاكمة متهم بالتخلص من شاب لسرقته في عين شمس.

 

تعود أحداث القضية عندما تلقى  قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص، مصاب بجروح متفرقة بالجسم وتوفى لاحقًا متأثر بإصابته، وبعمل التحريات اللازمة تبين أن المتهم أشهر السلاح في وجه المجني عليه وإصابته التي أودت بحياته لسرقته.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل أن المتهم وراء ارتكاب عاطل وله معلومات جنائية، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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