البنك الدولي للبنية التحتية يعلن تدشين بدء العمل في مشروع تطوير نظم الإشارات بخط القاهرة بني سويف

اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل مع وفد البنك الدولي برئاسة، تشن - نائب رئيس البنك للبنية التحتية وذلك لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ المشروعات المشتركة الحالية وحضر اللقاء قيادات وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية.

فى بداية اللقاء أشاد وزير النقل بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة مؤكداً على استمرار التعاون المشترك لتنفيذ عدد من المشروعات المستقبلية التي تخدم المواطن المصري ومن جانبه أكد نائب رئيس البنك الدولي للبنية التحتية عن سعادته بالتعاون مع وزارة النقل المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة في مجالات النقل المختلفة.

تابع الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات الخاصة بمشروعات تطوير نظم الاشارات على عدد من الخطوط حيث تم الانتهاء من تطوير نظم الإشارات على خطي القاهرة / الاسكندرية بطول 208 كم و بني سويف/ أسيوط بطول 250 وجاري الانتهاء من اعمال تطوير نظم الاشارات على خط أسيوط / نجع حمادي بطول 181 كم حيث أكد الوزير على أهمية مشروعات تطوير نظم الإشارات في تقليل زمن الرحلات ورفع مستويات السلامة والحد من الحوادث لافتا الى ان المشروع العملاق الذي تنفذه وزارة النقل لتطوير نظم الإشارات بالتعاون مع البنك الدولي يضم الخطوط للشبكة كما يضم أيضا خط بنها / بورسعيد وخط طنطا المنصوره دمياط الذي يتم تطويره وازدواجه أيضا بالتعاون شركاء التنمية مثل الصندوق الكويتي وبنك الاستثمار الأوربي والوكالة الفرنسية للتنمية.

ثم تباحث الجانبان حول آخر المستجدات الخاصة بمشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية والذي يشتمل على ثلاث مشروعات الأول هو إنشاء وصلة الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر إلى خط المناشي بطول 68 كم بالإضافة الي ربط خط الواحات بخط قطارات الصعيد وتجديد ورفع كفاءة وتطوير نظم الإشارات بطول 67 كم من خط الواحات والمشروع الثاني هو ازدواج وتطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط بشتيل / الاتحاد بطول 90 كم وتطوير نظم الإشارات والاتصالات لخط الاتحاد / ايتاي البارود بطول 27 كم و المشروع الثالث هو تطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط الاتحاد / التفرع محطة النهضة بطول 96 كم.

حيث تم استعراض انتهاء الرفع المساحي لخط المناشي / 6 أكتوبر ومد اعمال الجسور والانتهاء من اعمال الرفع المساحي لخط بشتيل / الاتحاد وجاري مراجعته من قبل الاستشاري العام واكد الوزير على اهمية هذا الخط اللوجيستي الذي يخدم الممر اللوجيستي القاهرة الاسكندرية ويخدم الميناء الجاف بالسادس من اكتوبر ومدينة السادات .

وتطرقت المباحثات إلى اهمية مشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة مثل مشروعات مترو الانفاق والاتوبيس الترددي BRT الذي سيتم تنفيذه على الطريق الدائري وإلى اهمية مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات النقل المختلفة حيث أكد وزير النقل ان وزارة النقل تعمل على تعظيم التعاون مع القطاع الخاص في كافة المشروعات تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيرا الى التعاون مع القطاع الخاص في مجالات النقل المختلفة مثل التعاون مع شركة RATP الفرنسية في إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT واسناد إدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع إلى شركة قطاع خاص وكذلك قطارات عربات النوم يقوم بادارتها وتشغيلها اليوم إحدى شركات القطاع الخاص المصرية لافتاً إلى التعاون مع القطاع الخاص أيضا في مجال إدارة وتشغيل عدد من محطات الموانئ البحرية مثل هاتشيسون وCMA وغيرها من الشركات والخطوط الملاحية العالمية وكذلك في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية حيث يدير اول ميناء جاف في مصر وهو ميناء أكتوبر الجاف تحالف قطاع خاص مشيرا الى الفرص الإستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص في مجالات النقل المختلفة مثل شركة النقل المتميز في السكك الحديدية التي تضم قطارات تالجو وقطارات الدرجة الأولى والثانية المكيفة في صفقة ال١٣٥٠ عربة جديدة والتي يتم توريدها من خلال شركة جانز مافاج المجرية

ثم قام وفد البنك الدولي برئاسة

نائب رئيس البنك للبنية التحتية بجولة في عدد من مشروعات البنية التحتية العملاقة التي يتم التعاون فيها بين الجانبين



تفقد وفد البنك الدولي محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة التي تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ‏ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا والتي يتم تبادل الخدمةبها بين 5 وسائل نقل و هي ( ‏الخط الثالث «القطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎ - خط سكة حديد «القاهرة – السويس» ‏اتوبيسات السوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي BRT الذي سيتم تسييره على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى

بعدها توجه الوفد لزيارة مركز السيطرة والتحكم لخط القاهرة الإسكندرية وبرج الشمال الذي يتحكم في محطة القاهرة للسكك الحديدية كما تم زيارة متحف السكك الحديدية حيث استمع نائب رئيس البنك للبنية التحتية والوفد المرافق لشرح تقديمي

عن تاريخ سكك حديد مصر منذ نشأتها عام 1851وحتى الان

بعدها توجه الوفد لزيارة محطة

قطارات صعيد مصر العملاقة بمنطقة بشتيل التي تم الانتهاء من تنفيذها وانشائها ومخطط افتتاحها خلال الفترة القادمة والتي تعتبر محطة تبادلية للركاب والبضائع وترتبط بخطي القاهرة/ أسوان والاتحاد القباري وحيث أعلن وفد البنك الدولي خلال زيارته للمحطة تدشين بدء العمل في مشروع تحديث وتطوير نظم الإشارات بخط القاهرة / الجيزة / بني سويف / بطول 125 كم ليكون بعد الإنتهاء من تنفيذ هذا المشروع قد تم تحديث وتطوير نظم الإشارات في المسافة من الإسكندرية وحتى اسوان وحيث سيساهم المشروع في زيادة معدلات السلامة والأمان. والحد من الحوادث واختصار زمن الرحلات

وأبدى نائب رئيس البنك الدولي للبنية التحتية والوفد المرافق له اعجابهم الشديد بمحطة قطارات صعيد مصر والتي وصفوها بأنها محطة عملاقة عالمية تجسد عراقة الحضارة المصرية وبمشروعات الإشارات التي تم تفقدها والتي تساهم فى زيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط وكذلك محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة والتي حصلت على جائزة أفضل مشروع نقل في العالم لعام 2022، وذلك طبقاً ل"ENR" العالمية والتى تمنح هذه الجائزة لأفضل المشروعات وأكثرها تأثيراً على أرض الواقع ومدى مساهمتها الإيجابية على مستوى المجتمع والبيئة كما أكد وفد البنك الدولي ان هذه المشروعات تجسد مدى التطور الكبير والهائل الذي يشهده قطاع النقل حاليا في مصر وعلى رأسها منظومة السكك الحديدية.