المنطقة اللوجستية الجديدة رفح على الحدود مع قطاع غزة.. شاهد

علق اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع السابق، على إنشاء الجانب المصري المنطقة اللوجستية جديدة في منطقة رفح على الحدود مع قطاع غزة، مشددًا على أن هذه المنطقة تأتي بهدف تنظيم عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

المنطقة اللوجستية جديدة في منطقة رفح بشمال سيناء:

وقال "سالم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير”، على قناة "صدى البلد"، إن المنطقة اللوجستية الجديدة ستحل الكثير من المشاكل التي تواجه السيارات التي تنقل المساعدات من مطار أو ميناء العريش إلى رفح، مشيرا إلى أن المسافة بين العريش ورفح تصل إلى 50 كيلومتر، وأن السيارات تعاني من ظروف صعبة وتكدسات مرورية، أن المنطقة اللوجستية ستسهل أيضًا عمل الهلال الأحمر المصري في استقبال وتوزيع المساعدات على القطاع.

وشدد على أن المنطقة اللوجستية ستسهم في إنهاء تكدس الشاحنات على الحدود، معلقًا على تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي بمواصلة العدوان على غزة ورفح الفلسطينية، قائلا إنها محاولة للضغط المعنوي على الفلسطينيين خلال شهر رمضان، وإنه لا يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة في التوسط لوقف الحرب في غزة.

ودعا إلى ضرورة التفاوض المباشر بين حماس وإسرائيل لإنهاء الصراع بأسرع وقت ممكن.

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن القوات المسلحه تقوم بإقامة منطقة لوجستية لاستقبال المساعدات لصالح غزة ،وذلك لتخفيف الأعباء عن السائقين والتكدسات الموجوده بالعريش وعلى الطرق بجانب تسهيل عمل الهلال الاحمر المصري.



وأكد المحافظ علي أن المنطقة التي يجري اقامتها وتجهيزها تضم أماكن لانتظار الشاحنات ومخازن مؤمنة ومكاتب ادراية وأماكن مبيت للسائقين وتزويدها بوسائل المعيشية والكهرباء.

أشار المحافظ إلي أن القوات المسلحه هي من تقوم بإنشاء المنطقة اللوجستية في رفح ،وذلك لتخفيف الأعباء عن السائقين والتكدسات الموجوده بالعريش وعلى الطرق بجانب تسهيل عمل الهلال الاحمر المصري.



واعلن المحافظ عن وصول المساعدات الخاصه بقطاع غزه الى المحافظه عن طريق البر والبحر والجو حيث تصل الى المحافظه الشاحنات بالطريق البري ،بجانب وصول السفن عن طريق ميناء العريش البحري مع وصول الطائرات عبر مطار العريش الدولي.