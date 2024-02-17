محافظ القاهرة: الدولة لن تتهاون في إزالة العقارات المخالفة 

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الدولة لن تتهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها .

إزالة الدورين الخامس والسادس فوق الأرضى على مسطح ٣٠٠ م٢ للدور الواحد



وفى هذا السياق قامت الأجهزة التنفيذية بحى المقطم بتنفيذقرار إزالة الدورين الخامس والسادس فوق الأرضى على مسطح ٣٠٠ م٢ للدور الواحد بالعقار الكائن فى القطعة ٧٨٧٧ بالمنطقة س بالهضبة العليا بحى المقطم لقيام مالك العقار بالبناء بدون ترخيص ، وتجاوز الأعمال المخالفة بالكامل قيود الارتفاع المقررة قانونًا مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.



وشدد محافظ القاهرة على المواطنين بعدم التعامل مع أى عقار دون الرجوع الي الاحياء للتأكد من التراخيص المنصرفة له .

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة استعدادات محافظة القاهرة لشهر رمضان المبارك .

شهد الاجتماع نواب المحافظ للمناطق الأربعة، والسكرتير العام للمحافظة، وممثلى الغرفة التجارية، ومديرى مديريات التموين، والتضامن الاجتماعى، والزراعة، ورئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعدد من قيادات المحافظة.

وشدد محافظ القاهرة على نشر منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين مع قرب شهر رمضان خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة وجودة عالية بالتعاون مع التموين والغرفة التجارية والشركات والمبادرات المجتمعية المختلفة .

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة تشديد الرقابة على الاسواق ومتابعة توافر السلع خاصة السلع الإستراتيجية والأساسية بأسعار مناسبة استعدادًا لحلول شهر رمضان المبارك.

وأشار محافظ القاهرة إلى استمرار الحملات الرقابية الدورية المكثفة على كافة المعارض والمنافذ والسلاسل التجارية من الطب البيطرى والصحة والتموين للتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات .

وأكد اللواء خالد عبد العال إستمرار أجهزة المحافظة فى إقامة منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية فى كافة أحياء القاهرة لضمان وصول خدمات تلك المعارض لجميع المواطنين بالمحافظة.