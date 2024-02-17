الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل مانشستر سيتي أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن المدرب الاسباني بيب جوارديولا تشكيل  مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي المقررة بينهما مساء اليوم على   ملعب "الاتحاد"  في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

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ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 52 نقطة، في حين أن تشيلسي يمتلك 34 نقطة في المركز العاشر في جدول الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي..

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: أكانجي، ناثان آكي، روبن دياز، كايل ووكر.

خط الوسط: رودري،  جيريمي دوكو، ألفاريز، دي بروين، فيل فودين.

خط الهجوم: هالاند.

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