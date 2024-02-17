تشكيل مانشستر سيتي أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

أعلن المدرب الاسباني بيب جوارديولا تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي المقررة بينهما مساء اليوم على ملعب "الاتحاد" في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 52 نقطة، في حين أن تشيلسي يمتلك 34 نقطة في المركز العاشر في جدول الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي..

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: أكانجي، ناثان آكي، روبن دياز، كايل ووكر.

خط الوسط: رودري، جيريمي دوكو، ألفاريز، دي بروين، فيل فودين.

خط الهجوم: هالاند.