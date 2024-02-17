الأحد 18 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

مجموعة السبع تعرب عن قلقها من خطر التهجير القسري للفلسطينيين إلى خارج غزة

التهجير
التهجير

أعربت مجموعة السبع عن قلقها من خطر التهجير القسري للفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة، وفقا لما ذكرته فضائية “ اكسترا نيوز” في نبأ عاجل.

txt

وزير الخارجية يلتقي بنظيره النرويجي.. غزة على رأس الطاولة

txt

تصاعد اعتداءات الاحتلال بوسط وجنوب غزة

كما أعربت عن قلقها العميق إزاء العواقب المدمة المحتملة لعملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في رفح الفلسطينية.

الخارجية الأمريكية تعلن دعمها لخطط الاحتلال برفح

وفي سياق متصل، أكد  وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، على حق إسرائيل في ضمان عدم تكرار الهجمات الإرهابية التي وقعت في 7 أكتوبر، بحسب بيان وزارة الخارجية الأمريكية.

جاء ذلك خلاله لقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في ميونيخ. 

وناقش الوزير بلينكن والرئيس هرتسوغ الجهود المستمرة لتأمين إطلاق سراح الرهائن وتحقيق هدنة إنسانية من شأنها أن تساعد في زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة. 

وأكد الوزير بلينكن مجددًا أن الولايات المتحدة لا يمكنها دعم عملية عسكرية برية في رفح دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ لضمان سلامة أكثر من مليون شخص لجأوا هناك.
وشدد الوزير بلينكن على ضرورة أن تتخذ جميع الأطراف التدابير الممكنة لحماية أرواح المدنيين ومنع توسع الصراع. وشدد الوزير على التزام الولايات المتحدة بالسلام الدائم في المنطقة، بما في ذلك من خلال إقامة دولة فلسطينية مع ضمان الأمن لإسرائيل.
 

مواد متعلقة

تصاعد اعتداءات الاحتلال بوسط وجنوب غزة

خبير: التناقض ما زال سيد الموقف في الإدارة الأمريكية بخصوص حرب غزة

خبير بالشأن الإسرائيلى: التناقض سيد الموقف في تعامل الإدارة الأمريكية مع غزة

الجريدة الورقية