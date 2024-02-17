فريدة عثمان تحصد برونزية بطولة العالم للألعاب المائية.. انجاز تاريخي

نجحت فريدة عثمان لاعبة المنتخب المصري للسباحة في صناعة التاريخ في بطولة الألعاب المائية المقامة في قطر بعد حصد الميدالية البرونزية في سباق 50م فراشة للمرة الثالثة في تاريخها.

وحصلت السباحة فريدة عثمان على برونزية سباق 50م فراشة بزمن 25.67 في بطولة العالم للألعاب المائية بالدوحة محققة الميدالية الثالثة لها في تاريخ مشاركتها في بطولات العالم في انجاز تاريخي.

وأشاد المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ورئيس الاتحاد المصري للسباحة، بالإنجاز الذي حققته فريدة عثمان خلال منافسات بطولة العالم لألعاب المائية التي يشارك فيها أكثر من 2600 لاعب ولاعبة يمثلون 201 دولة، وتستمر لغاية 18 فبراير الحالي.

وتتكون البعثة المصرية من 22 سباحا وسباحة يخوضون منافسات السباحة القصيرة والغطس والسباحة التوقيعية، حيث يضم أسماء السباحين المشاركين في منافسات السباحة القصيرة التي تقام منافستها خلال الفترة من 5 إلى 19 فبراير 2024 كل من أحمد أكرم، عبدالله نصر، عبدالرحمن سامح، فريدة عثمان فيما يضم الجهاز الفني كابتن محمد الدسوقي مدير فني، وكابتن شريف حبيب، ودكتور مرام جلال إدارية، وكابتن أحمد حسين إخصائي إصابات.

ويضم منتخب الغطس كلا من مها عامر، محمد فاروق، ملك الحسين، رامز ضياء، محمد نعمان، عمر معتز، فيما يضم الجهاز الفني كابتن حمد عيسى مدرب عام، كابتن عماد سعد الله مدرب، دكتور مروج جلال دكتورة علاج طبيعي.

ويتكون منتخب السباحة التوقيعية كلا من اللاعبات ليلي على، نهال نبيل، هانا هيكل، ملك طوسون، نادين برسوم، سندس أحمد، سلمي مرعي، أمينة طارق، ملك أكرم، مريم أحمد، فريدة عبدالباري، أمينة الفقي، فيما يضم الجهاز الفني كلا من كابتن عزيزة محمود، كابتن ناريمان خالد، كابتن ياسمين لطيف، الدكتور كريستين رمزي دكتورة علاج طبيعي وإيمان عرام، إدارية، والدكتورة ريم سمير، والدكتور إليسار عصام دكتورة علاج طبيعي.

وكانت البطلة المصرية مها عامر قد حصدت ميدالية تاريخية لمصر خلال منافسات الغطس في بطولة العالم للألعاب المائية خلال منافسات الغطس من سلم متحرك على ارتفاع متر.

تضم بطولة العالم للألعاب المائية المقامة في الدوحة 75 فعالية توزيع للميداليات في 6 رياضات مائية مختلفة: السباحة، والغطس، والغطس العالي، وكرة الماء، والسباحة الإيقاعية، والسباحة في المياه المفتوحة وتوفر بطولة الماسترز للألعاب المائية إطارا مثاليا للمشاركين من كافة أنحاء العالم للتنافس في الألعاب المائية.