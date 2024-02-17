وكيل صحة سوهاج يستقبل خريجي شعبة التسجيل الطبي والإحصاء

استقبل الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، اليوم السبت الموافق 17 من شهر فبراير الجاري، دفعة خريجي شعبة التسجيل الطبي والإحصاء، المكلفين للعمل بمديرية الشئون الصحية، والإدارات والمستشفيات والوحدات التابعة لها، وذلك أثناء عقد الدورة التدريبية الخاصة بهم مع بداية استلامهم العمل والمنعقدة بالمركز الإقليمي للتدريب بحضور الدكتور إيهاب يوسف مدير مركز المعلومات بالمديرية والدكتور محمد عبد الفتاح مدير المكتب الفني .

وحرص وكيل وزارة الصحة على الترحيب بالزملاء الجدد وحثهم على بذل الجهد والتميز في العمل المكلفين به وحثهم أيضاً بحسن معاملة المرضي والمواطنين وانه أمر لا تهاون فيه بالنسبة له لافتاً إلى انهم إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة وتمني التوفيق للجميع .

جاء ذلك أيضاً مع بداية تدريبهم علي الأعمال التي سيكلفون بها ليكونوا قادرين على العطاء والعمل من اليوم الأول لإستلامهم العمل .



وفي سياق متصل نظمت إدارة المتوطنة بمديرية الصحة بسوهاج دورة تدريبية لمسئولي الملاريا بالإداراة على مستوي المديرية حضرها 20 فني وذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتدريب الأطقم الطبية والفنية بمختلف التخصصات والإدارات تحت إشراف الدكتور أحمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة والدكتورة رجاء حسين مدير عام المتوطنة بالمديرية .

وجرى تدريب الحضور على كل ما يتعلق بمرض الملاريا وطرق إنتقال المرض ودورة الحياة وكيفية الوقاية منه وكذلك الفحص والتشخيص .

كما تم التدريب العملي على أشكال الطفيل تحت الميكروسكوب وكيفية أخذ العينات وتحضير الشرائح وصباغتها وفحصها ميكروسكوبيا .



ومن جانبه أكد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم على أهمية التدريب المستمر للأطقم الطبية والفنية لضمان الإطلاع على أحدث المتغيرات التي تطرأ علي الساحة الصحية ومواكبة التطور السريع الذي يشهده المجال الطبي في طرق الفحص والتشخيص والعلاج وذلك لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين بأعلي جودة ممكنة .