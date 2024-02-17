جامعة أسيوط: تسليم شهادات المعاملة التجنيدية لعدد من ذوي القدرات الخاصة

شهدت الاحتفالية؛ حضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ورئيس أركان المنطقة الجنوبية العسكرية، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط، ونخبة من قيادات، ورجال القوات المسلحة، والدكتورة مديحة درويش عميدة كلية الطب البيطري بجامعة أسيوط والمشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتورة أمنية عبد القادر مدير مركز رعاية الطلاب ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة بالجامعة ، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والقيادات الإدارية بجامعتي أسيوط، والأزهر، وعدد من القيادات الإدارية، والتنفيذية، والشعبية، والدينية بالمحافظة، وحشد من طلاب الجامعة.

وفي كلمته عبر اللواء محمد صبحي مهنا؛ عن سعادته بوجوده بمحافظة أسيوط العريقة، وتحديداً بجامعة أسيوط، أولى جامعات الصعيد، والتي خرجت عظماء في مختلف المجالات، كما قدم التحية لآباء، وأمهات ذوي القدرات الخاصة، والقائمين على تأهيلهم، مؤكداً على ضرورة الاستمرار في دعمهم حتى يصل أبناؤهم إلى المستوى الذي نصبو- جميعاً- إليه، متجاوزين في ذلك كل الصعاب، والتحديات؛ فهؤلاء الأبناء رمز العزيمة، والإصرار، ونؤمن- جميعاً- بقدرتهم على المشاركة في صياغة مستقبل الوطن، ومؤكداً أن القوات المسلحة حريصة على تقديم كافة التيسيرات لهم، مراعاةً للبعد الإنساني، والاجتماعي لكافة أبناء الوطن، ولذلك تم التخطيط؛ لاتخاذ هذا الإجراء بكافة المحافظات ، بداية بمحافظة أسيوط، مشيداً بهمة ونشاط القائمين على هذا العمل، والذي وضع محافظة أسيوط في المقدمة.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ؛ بالدور المجتمعي الذي تقدمه إدارة التجنيد والتعبئة، والذي يبرز دور القوات المسلحة في مساندة كافة طوائف، وفئات المجتمع، مقدماً الشكر إلى رجال القوات المسلحة؛ تقديراً لمجهوداتهم المبذولة؛ من أجل التيسير على طلاب الجامعة، بل طلاب جامعات، ومدارس أسيوط، من ذوي الاحتياجات الخاصة، والجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ومدارس التربية الفكرية والنور بالمحافظة، في الحصول على شهادات الإعفاء من التجنيد، دون تكبد عناء التوجه لمنطقة التجنيد، والاحتفال بهم، وتكريم ذويهم في رحاب جامعة أسيوط.

كما أشاد الدكتور أحمد عبد المولى؛ بالتعاون بين إدارة التجنيد والتعبئة، وجامعة أسيوط، والذي يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية؛ بتوفير كافة أوجه الرعاية لذوي الإعاقة، وتوفير كل سبل الحياة الكريمة لهم، مضيفاً أن الجامعة تحرص على تقديم كافة سبل الراحة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وأسرهم، في ظل اهتمام، وإيمان كبيرين من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بإمكانياتهم، وقدراتهم، وضرورة الإفادة المثلى من مواهبهم، وطاقاتهم الإبداعية، في مختلف المجالات؛ لتمكينهم من المشاركة في بناء حاضر الوطن، ومستقبله.



تضمنت الاحتفالية؛ تسليم شهادات المعاملة التجنيدية لأبناء محافظة أسيوط من ذوي القدرات الخاصة، وعددهم 138، وتوزيع الهدايا عليهم، وتكريم أسرهم، والقائمين على تأهيلهم بالمحافظة، وشمل التكريم؛ الدكتورة أمنية عبدالقادر مدير مركز رعاية الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة، والأستاذ صلاح همام رئيس مكتب الاتصال العسكري بالجامعة، والأستاذ خليفة محمد رئيس مكتب الاتصال العسكري بالوادي الجديد، والأستاذ محمد رمضان مشرف مكتب الاتصال العسكري بجامعة الأزهر بأسيوط، والأستاذ مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة منى أبوالدهب مدير إدارة التربية الخاصة، والأستاذة شيرين محيي الدين مدير إدارة التأهيل، والأستاذة نجوى البدري مدير إدارة التربية الفكرية، والأستاذ سيد صلاح مدير مدرسة الأمل للصم والبكم، والأستاذ إيهاب طلعت مسئول طلابي بالمدرسة، والأستاذ أحمد يسري مسئول طلابي بمدرسة التربية الفكرية.

كما تضمنت الاحتفالية؛ حفلاً تضمن عروضاً فنية، لفريق الموسيقى والكورال بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط، ومنتخب كورال جامعة أسيوط بالتعاون مع طلاب مركز رعاية الطلاب ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة بالجامعة، وفريق الفنون الشعبية والاستعراضية بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط، كما شارك في التنظيم فريق YLY من وزارة الشباب والرياضة.

يُذكر أن جامعة أسيوط؛ شهدت توقيع الكشف الطبي على الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة؛ لتحديد موقفهم من التجنيد، وللتيسير عليهم في الحصول على شهادة الإعفاء دون بذل أي جهد في التوجه إلى منطقة التجنيد؛ حيث استقبلت الجامعة عدداً من القادة، والأطباء العسكريين؛ لإجراء الكشف الطبي على الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من محافظة أسيوط، كما تم التأكد من استيفائهم لكل المستندات المطلوبة؛ تمهيدًا لمنحهم شهادة الإعفاء من التجنيد.

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