ضبط 3 أشخاص لتعديهم على عاطل بسلاح أبيض

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط ثلاثة أشخاص لتعديهم على عاطل بسلاح أبيض وإحداث إصابته بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من إحدى المستشفياتبإستقبالها(عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) مصاب بجروح متفرقة بالجسم ، وإضطراببدرجة الوعى ، إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

بالفحص توصلت الجهود إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (ثلاثة أشخاص - مقيمين بدائرة القسم) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال إستقلالهم دراجة نارية ملك أحدهم.. وبحوزة مالك الدراجة (سلاح أبيض "مطواة ").. وبمواجهتهم إعترفوا بحدوث مشادة كلامية بينهم وبين المصاب لقيامه بإستجداء المارة والمبيت بإحدى الحدائق بدائرة القسم تطورت لتعدىأحدهم على المصاب بالضرب بإستخدام السلاح المضبوط بحوزته "ولاذوا بالفرار مستقلين الدراجة".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.