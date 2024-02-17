توتنهام يتأخر أمام وولفرهامبتون في الشوط الأول

شهد الشوط الأول من مباراة توتنهام أمام نظيره وولفرهامبتون، تقدم الذئاب بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

جاء هدف وولفرهامبتون خلال الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول عن طريق اللاعب جواو جوميز.

وفشل السبيرز في تعديل النتيجة، حيث يعول لاعبي توتنهام على الشوط الثاني من أجل العودة في المباراة والبحث عن الفوز خلال هذه المباراة.

وحال انتهت مباراة توتنهام أمام وولفرهامبتون بهذه النتيجة، فأن السبيرز سيتجمد رصيده عند النقطة 47 في المركز الخامس، بينما سيرتفع رصيد الذئاب للنقطة 35 في المركز العاشر.

وكان الجهاز الفني لتوتنهام الإنجليزي، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو

خط الدفاع: ايمرسون رويال، كريستيان روميرو، ميكي فان دي فين، بن ديفيز.

خط الوسط: إيف بيسوما، باب سار، جيمس ماديسون

خط الهجوم: ريشارليسون، سون هيونج مين، ديان كولوسيفسكي