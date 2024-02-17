اَرسنال يتقدم على بيرنلي في الشوط الأول

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اَرسنال الفوز على نظيره بيرنلي بهدفين نظيفين في الشوط الأول، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

جاء الهدف الأول للجانرز عن طريق اللاعب مارتين أوديجارد في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة، بينما أضاف الهدف الثاني اللاعب بوكايو ساكا في الدقيقة 41 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول يتقدم اَرسنال على بيرنلي بهدفين نظيفين.

وكان الجهاز الفني للاَرسنال قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت - ساليبا - جابرييل - كيور.

الوسط: ديكلان رايس - مارتن أوديجارد - كاي هافيرتز.

خط الهجوم: ترواسارد - بوكايو ساكا - مارتينيلي.

فيما جاءت مقاعد البدلاء؛ كالتالي:

رامسديل، سواريز، سميث رو، جورجينيو، محمد النني، بانديارا، سويت، نيكيتياه، نيلسون.