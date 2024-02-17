العلم بالملعقة.. محتوى عربي مبسط لعلوم الفيزياء والفلك ينافس الأجنبي

تعج وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات مشاركة الفيديو عبر الإنترنت بملايين المقاطع الترفيهية والرياضية والفنية والترويجية التي تحظى بمشاهدات كبيرة، في حين لا تحظى المقاطع العلمية والثقافية بنفس الانتشار، وذلك بسبب تعقيد عرض المحتوى العلمي وصعوبة فهمه.

أسس عماد عصام الدين قناة "العلم بالملعقة" في بداية عام 2020، وهدفه الرئيسي هو تبسيط المفاهيم العلمية المعقدة في مجالات الفيزياء والفلك وتقديمها بشكل شيق وممتع. يتم شرح هذه المفاهيم بواسطة نظريات فيزيائية، أو أبحاث، أو تجارب، أو اكتشافات جديدة، وبجودة تنافس القنوات العلمية الأجنبية. يهدف ذلك إلى جذب المشاهدين العرب وتعزيز حبهم للعلوم، وتحقيق هدف إعداد جيل جديد من المهتمين بالعلم وقادر على مواكبة التطورات العالمية.

ونتيجةً للدعم والتشجيع المستمر من المشاهدين والجمهور، حققت القناة شعبية كبيرة، حيث حصلت على ملايين المشاهدات ومئات التعليقات من المهتمين بالثقافة العلمية العالية. يتم تناول مواضيع مستقلة في كل حلقة، وتعتمد المحتوى على دراسات وأبحاث ونظريات متراكمة تسرد بشكل متسلسل لتحقيق فهم جيد للموضوع.

بناءً على النجاح الذي حققته القناة، قام عماد عصام الدين بإصدار كتاب بعنوان "استكشاف الكون: مفاتيح لفهم الطبيعة وأسرارها". يلخص الكتاب مئات الحلقات التي تم عرضها على قناة "العلم بالملعقة"، ويرتب المعلومات بشكل متسلسل لجذب الجمهور المهتم بالقراءة، حيث تم طرحه خلال معرض الكتاب 2024 وحقق مبيعات كبيرة.

يقدم الكتاب رحلة للقراء في تاريخ الكون، بدءًا من لحظة الانفجار العظيم وتطور الكون من حيث الجسيمات والعناصر الأولية والذرات والجزيئات وصولاً إلى الكواكب والنجوم والمجرات والثقوب السوداء. يتناول أيضًا ألموضوعات مثل الفيزياء الكمية ونظرية النسبية والثقوب الزمنية والحقول الكهرومغناطيسية والطاقة المظلمة والمادة المظلمة. يهدف الكتاب إلى توفير مفاتيح فهم الطبيعة وأسرارها بطريقة سهلة وممتعة.

تعتبر قناة "العلم بالملعقة" وكتاب "استكشاف الكون" مبادرتين ناجحتين في تبسيط المفاهيم العلمية وجعلها متاحة وممتعة للجمهور العربي. تساهم هذه المبادرتين في زيادة الوعي العلمي والتثقيف في المجتمع العربي وتشجيع الشباب على اكتشاف وتطوير اهتمامهم بالعلوم.

على الرغم من أن القناة والكتاب يركزان على المحتوى العلمي، إلا أنها تستخدم أساليب تواصل بسيطة وشيقة لجعل المعلومات مفهومة للجمهور العام. بالإضافة إلى ذلك، فإن القناة تهتم بالتفاعل مع المشاهدين وتلبية استفساراتهم وتوفير المزيد من المحتوى العلمي الممتع والشيق.

باختصار، تعتبر قناة "العلم بالملعقة" وكتاب "استكشاف الكون" مبادرتين ناجحتين تهدفان إلى تبسيط المفاهيم العلمية وجعلها ممتعة ومفهومة للجمهور العربي. تساهم هذه المبادرتين في تعزيز الوعي العلمي والتثقيف في المجتمع وتطوير اهتمام الشباب بالعلوم.