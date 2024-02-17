السبت 17 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

السعودية تبحث مع بريطانيا وفرنسا سبل تعزيز العلاقات الثنائية

السعودية
السعودية

 

بحثت السعودية وبريطانيا، العلاقات الثنائية بينهما، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

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جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم السبت برئيس حزب العمال البريطاني كير ستارمر، ووزير خارجية الظل في حزب العمال البريطاني ديفيد لامي، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2024، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

 

وفي السياق ذاته، التقى الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، بالمستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل بون، حيث استعرضا العلاقات السعودية الفرنسية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها.

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