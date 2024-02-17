أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق المحلية والمزرعة

أسعار الفراخ.. شهدت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق المصرية والمحلية والمزرعة، تباينًا، وبلغت أسعار الدواجن اليوم بالبورصة الرئيسية، نحو 94 جنيهًا للكيلو.

وفي هذا السياق ستتعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق المحلية والمزرعة، وتحرص الوفد على تقديم المعلومات كافة التي تطرأ بصورة لحظية عن أسعار السلع عامة، ولاسيما أسعار الدواجن التي ارتفعت خلال الأسابيع السابقة بشكل جنوني بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، وهذه قائمة الأسعار ويضاف للسعر المعلن لمحلات التجزئة نحو 5 إلى 10 جنيهات، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الدواجن اليوم السبت

الدواجن

أسعار الفراخ اليوم السبت 17 فبراير 2024 الساسو -البلدي -البيضاء، تراوحت لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 75 جنيهًا للكيلو والدواجن البلدي سعر 130 جنيهًا، بينما البط مسكوفي وصل إلى 95 جنيهًا.

وكان تقرير سابق أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن بأن إجمالي حجم إنتاج القطاع التجاري من الدواجن يسجل 1.4 مليار طائر، بينما ينتج القطاع الريفي حوالي 320 مليون دجاجة.

سعر البانية اليوم السبت 17 فبراير 2024

بينما بلغ سعر الكتكوت الأبيض بين 31 - 38 جنيهًا، والكتكوت «ساسو» 10 - 11 جنيهًا، ولامس سعر البانية نحو 200 - 220 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم السبت 17 فبراير 2024

ووصل سعر البيض الأبيض 149 جنيهًا للكرتونة ويصل السعر للمستهلك 165 جنيهًا، وسعر البيض الأحمر 151 جنيهًا للكرتونة، ويصل إلى المستهلك 170 جنيهًا والبيض البلدي بين 145 جنيهًا للكرتونة ويصل للمستهلك بـ 175 جنيهًا.

أسعار الدواجن المجمدة اليوم السبت 17 فبراير 2024

وسعر الدواجن المجمدة 100 جنيه في المزرعة و105 جنيهات للمستهلك

ويبلغ إنتاج مصر من بيض المائدة نحو 14 مليار بيضة.