 وكيل زراعة البحيرة يوجه بحل جميع مشاكل المزارعين

عقد المهندس موفق سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية المركزية للائتمان بالبحيرة، برئاسة سعيد محمد راشد رئيس مجلس إدارة الجمعية المركزية للائتمان بالبحيرة ،

وعرض سعيد محمد راشد رئيس مجلس إدارة الجمعية المركزية للائتمان بالبحيرة، والتى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية، مشيرًا إلى ما كانت تعانى من قصور فى بعض النواحى الإدارية و بعض المشاكل حيث اكد على انه تم إعادة هيكلة العمل الإدارى بالجمعية و تمت إعادة الأمور إلى سابق عهدها من إنضباط إدارى و حيث أصبحت الجمعية تمتلك أقوى مركز مالى على مستوى الجمهورية بالقطاع الزراعى ليصبح رقم اعمالها، وتم إستغلال كافة موارد الجمعية التى لم تكن مستغلة من قبل من خلال إستغلال أرض المخازن وإعادة تشغيل معرض الجمعية الخاص بمستلزمات الإنتاج، وأصبحت الجمعيات المحلية الأن و من خلال التعاون مع مديرية الزراعة بالبحيرة، الملاذ الأمن لفلاحى المحافظة من خلال توفير كافة المنتجات من مبيدات و تقاوى و مخصبات بالجمعيات حتى لا يتعرض الفلاحين للإستغلال.

وعلق المهندس محمد عبد السلام تركى مدير عام التعاون الزراعى بالبحيرة، مؤكدا أنه الجهة الادارية تعمل دائما من أجل مساندة الجمعيات المحلية والجمعيات المشتركة بالإضافة الى الجمعية المركزية للائتمان والتى تقوم بدورها على أكمل وجه ، قائلًا:"نقوم دائما بالتوجيه ومتابعة تنفيذ التعليمات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات من اجل قيام تلك الجمعيات بدورها فى الوقوف بجانب الفلاح البحراوى وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج له من خلال الجمعيات المحلية".

كما قام المهندس موفق محمود سارى وكيل الوزارة رئيس قطاع الزراعة بالبحيرة بالإستماع إلى مشاكل المزارعين من خلال رؤساء الجمعيات المحليه والمشتركات ، ووجه بسرعة حل هذه المشاكل فورا والوقوف بجانب المزارع البحراوى من أجل زيادة المحصول خاصة فى تلك الأيام وقام باستعراض أسعار الضمان الخاص بمحصول القطن للموسم الجديد و الذى لن يقل عن 12 ألف جنيه كحد أدنى لقنطار القطن بوجه بحرى ، حيث أكد على أنه تم توفير جميع أصناف التقاوى المعتمدة من مركز البحوث ، ووزارة الزراعة لجميع الزراعات فى نطاق المحافظة ، كما تم توفير الأسمدة الازوتية اللازمة لجميع الزراعات الشتوية ، بالإضافة إلى المبيدات الحشرية الموصى بها خلال هذه الفترة.

وأكد المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أن توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واضحة للجميع وهى توفير كل ما يلزم المزارع المصرى بصفة عامة ومزارعى البحيرة بصفة خاصة، مؤكدًا أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية فى مصر لذلك فأصبح واجب علينا جميعاً أن نهتم بمنتجاتنا خاصة أن الاستثمار الزراعي أصبح واقع مهم جداً للجميع ، ولذلك فجميع قيادات الزراعة بالبحيرة تعمل من أجل تذليل أية عقبات أمام اى مزارع من أجل الوصول لأعلى إنتاجية فى كافة المحاصيل

واستعرض المحاسب محمد مهنا مدير الجمعية المركزية مشروع خطة العمل السنوية، وهى إلتزام الجمعية بتنفيذ خطة وزارة الزراعة متمثلة فى مديرية الزراعة والإدارة العامة للتعاون الزراعى و ، إلتزام الجمعية بتوفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعى من مصادرها شركات أو الجهات الحكومية أو قطاع الأعمال والخاص والمتمثلة فى مبيدات الخطة وكذا مبيدات المحاصيل الصيفية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمكافحة بمديرية الزراعة والإدارة العامة للتعاون الزراعى بما يفيد صالح القطاع الزراعى بالبحيرة وتنمية الإنتاج والحرص على مصالح التعاونيين بالمحافظة فى توفير المستلزمات ، إستمرار الجمعية فى توفير كل ما تحتاجه الجمعيات بدائرة المحافظة من مطبوعات وكل ما يتطلبه العمل فى مجال الزراعة طبقا للإحتياجات المطلوبة و، إستمرار الجمعية فى سياسة توفير جميع المبيدات اللازمة للمحاصيل الصيفية والشتوية وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمكافحة بمديرية الزراعة على أن تكون مصادر التوريد هي الجهات الأصلية للإنتاج أو الإستيراد لضمان الجودة وتقليل التكلفة ، العمل على فتح مجالات إستثمارية للجمعية وذلك بالعمل على إستثمار مخازن الجمعية سواء بالإيجار أو عمل مشروعات بها تقوم الجمعية بإقامتها ، ودعم المركز المالي بالجمعية بدعم الإحتياطات سنويا بما يحقق طموحات الجمعية فى البنود السابقة من مستلزمات إنتاج ومشروعات طموحة ،و العمل على تدعيم وتفعيل العمل التعاوني والترابط بين جميع وحدات البنيان التعاوني بما يحقق مصالح التعاونيات بمحافظة البحيرة وذلك بالتنسيق والتعاون بين الجمعية و مديرية الزراعة والإدارة العامة للتعاون الزراعى بالبحيرة .