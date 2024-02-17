تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة سيلتا فيجو بالدوري الإسباني

يستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره سيلتا فيجو بالدوري الإسباني، في السابعة والنصف مساء اليوم السبت الموافق 17 فبراير 2024، على ملعب بالايدوس، في الجولة الـ 25 من بطولة الدوري الإسباني.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

في حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفاع: كوندي، أراوخو، إينيجو مارتينيز، جواو كانسيلو.

في خط الوسط: فرينكي دي يونج، إيلكاي جوندوجان، بيدري.

في الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينها.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

1- ريال مدريد 61 نقطة

2-جيرونا 56 نقطة

3- برشلونة 51 نقطة

4- أتلتيكو مدريد 48 نقطة

5- أتلتيك بيلباو 46 نقطة

6- ريال بيتيس 38 نقطة

7- ريال سوسييداد 37 نقطة

8- لاس بالماس 35 نقطة

9- فالنسيا 35 نقطة

10- خيتافي 34 نقطة

11- أوساسونا 29 نقطة

12- ديبورتيفو ألافيس 27 نقطة

13- فياريال 26 نقطة

14- رايو فاليكانو 24 نقطة

15- إشبيلية 23 نقطة

16- ريال مايوركا 23 نقطة

17- سيلتا فيجو 20 نقطة

18- قادش 17 نقطة

19- غرناطة 13 نقطة

20-ألميريا 7 نقاط